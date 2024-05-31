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Съёмки фильма о Майкле Джексоне официально завершены

Съёмки фильма о Майкле Джексоне официально завершены
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Кинокомпания Lionsgate объявила о завершении съёмок биографического фильма о Майкле Джексоне. Мировая премьера картины под названием «Майкл» состоится 18 апреля 2025 года. Ко всему прочему, авторы опубликовали первый кадр из ленты и фотографию со съёмок.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Режиссёром картины «Майкл» выступил Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник, Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

Кадр из фильма и фотография со съёмок

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

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