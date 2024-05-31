Режиссёр хоррора «Чужой: Ромул» раскрыл свежие детали ленты

Недавно режиссёр хоррора «Чужой: Ромул» Федерико Альварес дал интервью журналистам издания Empire. В ходе разговора постановщик заявил, что его картина будет одновременно похожа и на «Чужого» Ридли Скотта, и на «Чужих» Джеймса Кэмерона.

К примеру, это заметно и в дизайне космической станции, которая разделена на два отсека: «Рем» местами напоминает отсеки «Ностромо», а «Ромул» — более современный, из-за чего схож с колонией «Надежда Хадли». Также Empire показало новый кадр из картины.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Мировая премьера картины состоится 16 августа.

Новый кадр из фильма