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Неизвестный ситх — в новом отрывке из сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»

Неизвестный ситх — в новом отрывке из сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»
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Компания Disney опубликовала новый отрывок из сериала «Звёздные войны: Аколит». В ролике показали неизвестного ситха, боевые сцены, главных персонажей, прыжок в гиперпространство и световой хлыст фиолетового цвета.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Сериал «Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдёт восемь эпизодов. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов. Премьера «Аколита» состоится 4 июня — в этот день выйдет сразу две серии.

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