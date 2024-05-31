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Вышел первый тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — премьера осенью

Вышел первый тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — премьера осенью
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Вышел первый тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» с Джереми Ирвином («Боевой конь») и Ханной Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Картина выступит экранизацией второй части культовой серии Silent Hill.

Видео доступно на YouTube-канале No Somos Ñoños. Права на видео принадлежат Konami.

«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент-Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Но тёмный, унылый городишко — уже не то место, каким он его запомнил. На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же пытаются отвлечь его от поисков Мэри.

Премьера фильма «Возвращение в Сайлент-Хилл» ожидается осенью. Лента также официально выйдет и в России.

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