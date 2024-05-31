В EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков прошедшего сезона

31 мая в EA Sports FC 24 Ultimate Team стартовал финальный этап ивента «Команда сезона». На протяжении следующей недели в режиме доступны лучшие игроки сезона главных чемпионатов Европы — АПЛ, Лиги 1, Бундеслиги, ЛА Лиги и Серии А. Кроме того, в список вошли некоторые футболисты МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.

Всех игроков можно купить во внутриигровом трансферном рынке за внушительную сумму или получить в наборах.

В команду лучших футболистов сезона вошли многие звёзды современного футбола: от Криштиану Роналду и Лионеля Месси до Джуда Беллингема и Гарри Кейна. Лучшие игроки получили рейтинг 97 из 100 с усиленными характеристиками и игровыми стилями.

Лучшие игроки сезона в EA Sports FC 24

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Команда лучших игроков сезона доступна в EA Sports FC 24 Ultimate Team до 7 июня включительно. После этого в игре стартует ивент, посвящённый чемпионату Европы по футболу — 2024.