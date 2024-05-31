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Зак Снайдер снимет сериал по фильму «300 спартанцев»

Зак Снайдер снимет сериал по фильму «300 спартанцев»
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Журналисты издания Variety сообщили, что кинокомпания Warner Bros. займётся производством сериала по фильму «300 спартанцев». Зак Снайдер ведёт переговоры со студией, чтобы стать режиссёром и исполнительным продюсером будущего проекта, однако окончательно сделка ещё не заключена.

Шоу выступит приквелом картины «300 спартанцев» с Джерардом Батлером и Майклом Фассбендером. Детали сюжета и актёрский состав сериала пока не раскрываются. Напомним, в начале декабря Снайдер поделился, что смог вернуть себе права на сценарий триквела серии, который получил подзаголовок «Кровь и пепел».

Первая часть дилогии рассказывает о кровопролитной битве при Фермопилах в 480 году до н. э., в которой 300 отважных спартанцев во главе с царём Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса.

Сроки и дата выхода шоу неизвестны. Вероятно, первые подробности станут известны до конца года.

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