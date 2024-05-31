Зак Снайдер снимет сериал по фильму «300 спартанцев»

Журналисты издания Variety сообщили, что кинокомпания Warner Bros. займётся производством сериала по фильму «300 спартанцев». Зак Снайдер ведёт переговоры со студией, чтобы стать режиссёром и исполнительным продюсером будущего проекта, однако окончательно сделка ещё не заключена.

Шоу выступит приквелом картины «300 спартанцев» с Джерардом Батлером и Майклом Фассбендером. Детали сюжета и актёрский состав сериала пока не раскрываются. Напомним, в начале декабря Снайдер поделился, что смог вернуть себе права на сценарий триквела серии, который получил подзаголовок «Кровь и пепел».

Первая часть дилогии рассказывает о кровопролитной битве при Фермопилах в 480 году до н. э., в которой 300 отважных спартанцев во главе с царём Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса.

Сроки и дата выхода шоу неизвестны. Вероятно, первые подробности станут известны до конца года.