MrBeast стал самым популярным блогером на YouTube

2 июня число подписчиков на YouTube канале Джимми MrBeast Дональдсона преодолело отметку в 266,709 млн человек. Канал 26-летнего блогера обошёл показатели индийского музыкального лейбла T-Series — 266,708 млн фолловеров.

Фото: viewstats

Отныне MrBeast считается самым популярным каналом в истории YouTube — ни одному блогеру или лейблу ещё не удавалось достичь столь высокой цифры. Помимо крайне впечатляющего числа подписчиков, Дональдсон также может похвастаться очень большими охватами: его ролики собирают десятки и сотни миллионов просмотров.

Джимми Дональдсон создал свой YouTube-канал в феврале 2012 года — за этот период блогер выпустил около 800 роликов. В своих видео MrBeast проводит различные и крайне дорогие эксперименты, устраивает целые олимпиады, а также устраивает благотворительные акции: строит скважины в Африке, очищает океаны и спонсирует операции по восстановлению работы органов чувств у людей.