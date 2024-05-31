Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

donk и m0NESY вошли в топ-10 киберспортсменов с наибольшим количеством часов в CS

donk и m0NESY вошли в топ-10 киберспортсменов с наибольшим количеством часов в CS
Аудио-версия:
Комментарии

Статистический портал Scope.gg поделился информацией о количестве часов в игре у сильнейших киберспортсменов по Counter-Strike 2.

В подсчётах учитывались только про-игроки, входящие в составы команд из топ-30 рейтинга HLTV. Так, больше всего часов в CS провёл игрок и сооснователь турецкой Eternal Fire 28-летний Исмаилкан XANTARES Дурткардес. Он находился в шутере более 24 тыс. часов (в сумме более 2,5 лет).

В топ-3 также вошёл российский 19-летний киберспортсмен Илья m0NESY Осипов из G2 Esports, который провёл в игре более 20 тыс. часов. Кроме этого, десятку лучших по данному показателю замкнул 17-летний Данил donk Крышковец, представляющий Team Spirit, — он посвятил Counter-Strike 14 256 часов.

Топ-10 про-игроков по количеству часов в CS

Топ-10 про-игроков по количеству часов в CS

Фото: Scope.gg

В список вошли и такие российские киберспортсмены, как Давид n0rb3r7 Даниелян и Петр fame Болышев из Virtus.pro, а также снайпер HEROIC Абдул degster Гасанов.

Материалы по теме
Донк из состава Team Spirit по Counter-Strike 2 вошёл в список «30 до 30» от Forbes
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android