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Герой Lethal Company появился в магазине Fortnite

Герой Lethal Company появился в магазине Fortnite
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В магазине Fortnite появился герой Lethal Company — вместе с этим добавили эмоцию и дорожный знак «Стоп» в качестве кирки. Всё можно приобрести по отдельности: 1500 V-баксов за героя, 800 V-баксов за кирку и 400 V-баксов за эмоцию, но комплект со всем обойдётся выгоднее — в 2100 V-баксов.

Коллаб в Fortnite

Коллаб в Fortnite

Фото: Epic Games

Lethal Company вышла осенью 2023 года и моментально стала хитом, поэтому такое стремительное появление коллаборации в Fortnite можно назвать рекордом.

Сейчас в Fortnite проходит третий сезон пятой главы, который посвящён постапокалипсису. Среди коллабораций в боевом пропуске — боец Братства стали из Fallout и Магнето из комиксов Marvel. В течение сезона также ожидается появление «Пиратов Карибского моря» и «Безумного Макса».

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