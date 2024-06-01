ФИФА начала разработку своего «самого лучшего» симулятора футбола вместо FIFA от EA

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в ходе конгресса ФИФА сообщил, что организация работает над новой версией футбольной видеоигры.

Инфантино отдельно подчеркнул, что лучший футбольный симулятор должен называться именно FIFA и иметь связь с федерацией.

Когда сотни миллионов детей играют в виртуальный футбол, они играют в FIFA. Эта игра не может называться как-то ещё. И мы вместе с партнёрами создаём такую игру, которая будет самой лучшей — как и всё, что мы делаем.

Какая именно игровая студия занимается разработкой FIFA, не сообщается — ходят слухи, что проектом занимается 2K Games, работающая над серией баскетбольных симуляторов NBA 2K.

До недавнего времени серией FIFA занималась известная компания Electronic Arts, которая выпускала успешные игры каждый год. Всё изменилось, когда в ФИФА захотели получать больше отчислений от EA, — в итоге контракт был разорван, а игроделы выпускают свой продукт под названием EA Sports FC.