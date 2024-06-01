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Стартовал комедийный сериал «Денискины рассказы» от братьев Андреасян

Стартовал комедийный сериал «Денискины рассказы» от братьев Андреасян
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1 июня состоялась премьера двух первых эпизодов комедийного сериала «Денискины рассказы» от братьев Андреасян. В первый сезон шоу войдёт 12 серий — новые эпизоды будут выходить каждую последующую неделю вплоть до 3 июля.

Сюжет сериала будет основан на одноимённом произведении писателя Виктора Драгунского. Согласно синопсису, Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дедушка каждый день рассказывает внуку различные истории. В какой-то момент истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое.

В шоу сыграли Александр Пашутин, Янина Студилина, Лиза Моряк, Кирилл Мелехов, Дмитрий Ендальцев, Максим Матузный, Ольга Волкова и другие. Кресло режиссёра занял Артемий Драгунский — внук писателя.

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