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Расписание полуфиналов IEM Dallas по CS 2 — Team Spirit сыграет против Vitality

В субботу, 1 июня, в США пройдут полуфинальные матчи глобального турнира Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2.

Победители двух подгрупп начнут плей-офф против победителей вчерашних четвертьфиналов. В результате определятся две команды, которые сразятся в финале, — они разыграют между собой титул и главный приз в размере $ 100 тыс.

Расписание пятого игрового дня IEM Dallas 2024 по CS 2:

1/2 финала. 1 июня, 21:00 — Team Spirit (Россия) против Team Vitality (Европа);

против Team Vitality (Европа); 1/2 финала. 2 июня, 0:15 — 9z Team (Уругвай) против G2 Esports (Европа).

В рамках турнира в Далласе 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс.

Матчи турнира бесплатно в прямом эфире можно будет посмотреть на Okko или Paragon (Twitch и YouTube).