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Опубликован трейлер 2-го сезона сериала «Дорога в тысячу ли» — премьера 23 августа

Опубликован трейлер 2-го сезона сериала «Дорога в тысячу ли» — премьера 23 августа
Аудио-версия:
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Компания Apple опубликовала трейлер второго сезона исторического сериала «Дорога в тысячу ли». В ролике показали танцующих главных героев продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Проект рассказывает о Ким Сон Джа — девушке, которая родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан Су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию. Затем молодая семья переезжает в Японию, где пытается наладить жизнь, несмотря на презрение и дискриминацию корейцев.

В шоу снялись Ким Мин Ха, Ли Мин Хо, Чин Ха, Юн Ё Джон, Содзи Араи, Стив Но, Чон Ын Чхэ, Хан Джун У, Кахо Минами, Анна Саваи и другие. Кресло режиссёра заняли Джастин Чон, Когонада и Лиэнн Уэлхэм.

Второй сезон «Дороги в тысячу ли» начнёт выходить с 23 августа в стриминговом сервисе Apple TV+.

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