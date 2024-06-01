Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый сезон сериала Денискины рассказы (2024) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Денискины рассказы»
Комментарии

1 июня состоялась премьера первых эпизодов комедийного сериала «Денискины рассказы» от братьев Андреасян. Шоу основано на одноимённом произведении писателя Виктора Драгунского. Согласно синопсису, Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дедушка каждый день рассказывает внуку различные истории. В какой-то момент истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое.

В первый сезон сериала войдёт 12 эпизодов. Каждую неделю будут выходить по два новых эпизода — премьера финальных состоится 3 июля.

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Денискины рассказы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 июня
2-я серия1 июня
3-я серия5 июня
4-я серия5 июня
5-я серия12 июня
6-я серия12 июня
7-я серия19 июня
8-я серия19 июня
9-я серия26 июня
10-я серия26 июня
11-я серия3 июля
12-я серия3 июля
Материалы по теме
Комедийный сериал «Денискины рассказы» от братьев Андреасян стартует 1 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android