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Анонсирован сверхбюджетный смартфон Coolpad COOL 60 с экраном 90 Гц и 5G

Анонсирован сверхбюджетный смартфон Coolpad COOL 60 с экраном 90 Гц и 5G
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Компания Coolpad анонсировала сверхбюджетный смартфон COOL 60. Производитель оценил устройство всего в 599 юаней (~ 7,6 тыс. рублей).

Фото: Coolpad

За такую стоимость смартфон предложит IPS-экран с диагональю 6,51 дюйма, разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. Девайс работает на восьмиядерном процессоре Unisoc T760 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Также устройство получило аккумулятор ёмкостью 4900 мА/ч.

Ко всему прочему, гаджет за 7,6 тыс. рублей оснастили поддержкой 5G. Что касается камер, то фронтальная получила разрешение 5 МП, а основная — 13 МП. Смартфон продаётся только в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Coolpad COOL 60 доступен для покупки только на территории Китая. Дата выхода на глобальном рынке пока не раскрывается.

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