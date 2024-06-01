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Netflix продлил сериал «Задача трёх тел» на третий сезон

Netflix продлил сериал «Задача трёх тел» на третий сезон
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В прошлом месяце компания Netflix объявила, что научно-фантастический сериал «Задача трёх тел» получит новые эпизоды. Тогда зрители предположили, что стриминг продлил шоу только на второй сезон, однако теперь ситуацию прояснили продюсеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов»

По их словам, сериал продлили сразу на третий сезон. Авторы заверили, что именно подобный формат и позволит рассказать историю так, как они изначально задумали.

«Задача трёх тел» рассказывает о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Премьера первого сезона состоялась 21 марта в стриминговом сервисе Netflix.

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