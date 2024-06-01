Блогер сравнил ремейк хоррора Until Dawn с оригиналом

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В ходе прошедшей трансляции State of Play студия Ballistic Moon показала новый трейлер ремейка хоррора Until Dawn. На канале блогера Cycu1 вышло сравнение обновлённой версии игры с оригиналом.

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Ballistic Moon.

Изменения сразу бросаются в глаза. Разработчики улучшили качество текстур, моделек персонажей, сделали их лица более реалистичными и добавили больше деталей. Ко всему прочему авторы сильно переработали освещение во многих сценах, чтобы лучше подчеркнуть их атмосферу и настроение. К примеру, из-за этого вступительная сцена с коттеджем стала выглядеть гораздо кинематографичнее.

Напомним, создание ремейка ведётся на движке Unreal Engine 5. В обновлённой версии тайтла геймеров ждут свежие коллекционные предметы, улучшенные игровые механики, перезаписанный саундтрек и другие плюшки.

Ремейк Until Dawn выйдет этой осенью на ПК и PS5. Точная дата пока не раскрывается.