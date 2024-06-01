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Звезда «Джентльменов» Чарли Ханнэм сыграет в сериале «Криминал»

Звезда «Джентльменов» Чарли Ханнэм сыграет в сериале «Криминал»
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Журналисты издания Variety сообщили, что звезда «Джентльменов» и «Сынов анархии» Чарли Ханнэм сыграет в сериале «Криминал». Сценарий шоу основан на одноимённых графических романах Эда Брубейкера и Шона Филлипса. Производством проекта занимается компания Amazon.

Ханнэм исполнит роль Лео — опытного вора, который всеми путями избегает насилия. Синопсис гласит, что сериал расскажет «взаимосвязанную вселенную криминальных историй». Детали сюжета ещё неизвестны.

Ко всему прочему, в актёрский состав вошли Адриа Архона («Я не киллер»), Ричард Дженкинс («Форма воды») и Кадим Хардисон («Чёрный понедельник»). Шоураннерами выступят Эд Брубейкер и Джордан Харпер («Менталист»).

Премьера шоу «Криминал» состоится в стриминговом сервисе Amazon Prime. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

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