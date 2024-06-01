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Дошутились: вышла гонка Bloodborne Kart в стиле игр с PlayStation 1

Дошутились: вышла гонка Bloodborne Kart в стиле игр с PlayStation 1
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Гоночная игра Nightmare Kart, ранее известная как Bloodborne Kart, добралась до долгожданного релиза — проект разрабатывался с 2022 года. В один момент к создательнице тайтла Лилит Уолтер даже обратилась Sony с требованием убрать упоминание Bloodborne, из-за чего ей пришлось переделывать многие элементы.

Игру можно бесплатно скачать с сервиса itch.io по ссылке. Ко всему прочему, у рейсинга даже есть страница в Steam, однако там проект пока недоступен.

Видео доступно на YouTube-канале Lilith Walther. Права на видео принадлежат Лилит Уолтер.

Nightmare Kart предложит геймерам полноценную кампанию с финальным боссом, 21 гонщика, 13 машинок, 15 трасс и мультиплеерный режим с разделённым экраном. Изначально тайтл был первоапрельской шуткой, однако концепция так сильно понравилась геймерам, что переросла в полноценную игру.

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