Анонсирован геймерский монитор Xiaomi G Pro 27i с частотой 180 Гц и 2K-разрешением

Компания Xiaomi анонсировала геймерский монитор Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i. Цены на устройство на российских маркетплейсах начинаются от 43 тысяч рублей.

Фото: Xiaomi

Новинка предложит покупателям 27-дюймовый Fast IPS-панель с Mini LED подсветкой, разрешением 2560x1440 пикселей, частотой обновления 180 Гц, временем отклика в 1 мс и пиковой яркостью в 1000 нит. Ко всему прочему, монитор прошёл сертификацию HDR1000, поддерживает технологию синхронизации изображения FreeSync и обладает сниженным излучением вредного синего света.

Также Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i имеет два порта DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. Подставка регулируется по высоте и наклону, а общий вес устройства составляет 6,8 кг.