Apple признала iPhone 5s устаревшим устройством

Журналисты издания MacRumors обратили внимание, что компания Apple обновила список своих устаревших устройств. В обновлённый список вошли смартфон iPhone 5s, iPod touch шестого поколения и 21,5-дюймовый iMac с дисплеем Retina 4K 2015 года выпуска.

Подобный статус присваивается гаджетам, которые были сняты с производства более пяти лет назад. Это означает, что теперь ремонт подобных устройств в официальных сервисных центрах Apple будет невозможен из-за отсутствия соответствующих деталей.

Таким образом, пользователи больше не смогут обратиться в компанию из-за поломки iPhone 5s, чьи продажи прекратились более семи лет назад.

Что касается iPod touch шестого поколения и 21,5-дюймового iMac 2015 года, то они пополнили список винтажных устройств — спустя пять лет после завершения розничных продаж. При этом авторизованные сервисные центры компании будут предлагать ремонт устройств ещё в течение двух лет при условии наличия запчастей.