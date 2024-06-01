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Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать на PS5 и Xbox Series только в 30 FPS

Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать на PS5 и Xbox Series только в 30 FPS
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Недавно продюсер Kingdom Come: Deliverance 2 Мартин Клима пообщался с журналистами чешского издания Zing. В ходе разговора разработчик игры заявил, что будущая масштабная RPG будет работать на PS5 и Xbox Series X только в одном режиме — с 4K-разрешением и 30 FPS. На Xbox Series S проект выдаст 2K-разрешение и 30 FPS.

Также Клима поделился, что технические ограничения Xbox Series S повлияли на масштабы Kingdom Come: Deliverance 2. По его словам, консоль имеет лишь на 25% больше оперативной памяти, чем у предыдущего поколения, поэтому команда решила сделать сиквел всего на 25% больше.

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоится до конца 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точная дата пока не раскрывается.

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