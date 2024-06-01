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Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт) — дата выхода, когда выйдет, трейлер

Мультсериал Tomb Raider о новых приключениях Лары Крофт выйдет 10 октября
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил анонсирующий трейлер мультсериала Tomb Raider: The Legend of Lara Croft о новых приключениях Лары Крофт. Шоу о расхитительнице гробниц выйдет 10 октября — все эпизоды будут доступны в день премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал Tomb Raider продолжит историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018). События развернутся спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.

Режиссёром будущего мультсериала выступила Джоуи Солоуэй («Очевидное»), а саму Лару Крофт озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»).

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