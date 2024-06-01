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Дени Вильнёв разочарован тем, что «Дюна 2» всё ещё самый кассовый фильм 2024 года

Дени Вильнёв разочарован тем, что «Дюна 2» всё ещё самый кассовый фильм 2024 года
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Канадский режиссёр Дени Вильнёв дал небольшое интервью на мероприятии Canadian Screen Award 2024. В нём постановщик прокомментировал успехи «Дюны 2», которая всё ещё остаётся лидером проката 2024 года с результатом в $ 711 млн.

Как оказалось, Вильнёв огорчён тем, что его лента всё ещё самая кассовая картина года. Режиссёр выразил надежду, что в ближайшее время его рекорд будет побит более успешным фильмом.

Я разочарован тем, что по-прежнему остаюсь номером один с «Дюной 2». Надеюсь, скоро будут и другие успешные фильмы в прокате. Надеюсь, что этим летом кассовые сборы будут намного лучше, чем в начале года.

Тем временем голливудские картины 2024 года показывают очень низкие показатели в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. Недавние расширенные выходные в честь Дня поминовения в США оказались худшими для киноиндустрии за 26 лет.

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