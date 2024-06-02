Расписание финального дня турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2

Сегодня, 2 июня, состоится гранд-финал международного чемпионата Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В финальный день соревнования пройдёт лишь один матч — гранд-финал турнира в формате best-of-3. В решающем противостоянии столкнутся две европейские команды — G2 Esports с россиянином Ильёй m0NESY Осиповым и французская Team Vitality.

21:00. Гранд-финал, Team Vitality (Европа) — G2 Esports (Европа)

Перед стартом гранд-финала также пройдёт шоу-матч с участием двух миксов Team NA и Team IEM, куда войдут бывшие и действующие про-игроки в CS 2. Противостояние начнётся в 19:00 по московскому времени.

Турнир IEM Dallas 2024 проходит в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках чемпионата 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на IEM Cologne 2024.