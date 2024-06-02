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Расписание игр IEM Dallas 2024 по CS 2 на 2 июня

Расписание финального дня турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 2 июня, состоится гранд-финал международного чемпионата Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В финальный день соревнования пройдёт лишь один матч — гранд-финал турнира в формате best-of-3. В решающем противостоянии столкнутся две европейские команды — G2 Esports с россиянином Ильёй m0NESY Осиповым и французская Team Vitality.

  • 21:00. Гранд-финал, Team Vitality (Европа) — G2 Esports (Европа)
CS 2. Intel Extreme Masters Dallas 2024 . Гранд-финал
02 июня 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Team Vitality
Не начался
G2 Esports
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед стартом гранд-финала также пройдёт шоу-матч с участием двух миксов Team NA и Team IEM, куда войдут бывшие и действующие про-игроки в CS 2. Противостояние начнётся в 19:00 по московскому времени.

Турнир IEM Dallas 2024 проходит в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках чемпионата 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на IEM Cologne 2024.

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