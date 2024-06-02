Российская Team Spirit покинула IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2

Российский состав Team Spirit потерпел поражение в плей-офф Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 и покинул турнир с призовым фондом $ 250 тыс.

В полуфинале чемпионата в Далласе «спириты» столкнулись в Team Vitality. Французский коллектив всухую одолел команду из России, победив сначала на карте Dust II (13:6), а затем на Mirage (13:11).

В итоге «драконы» покинули соревнование, завершив выступление на 3-4-м месте и заработав $ 20 тыс. Что касается Team Vitality, французская команда прошла в гранд-финал ивента, где будет противостоять европейской G2 Esports с россиянином Ильёй m0NESY Осиповым в составе.

Топ-турнир IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. На чемпионате 16 участников разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на IEM Cologne 2024.