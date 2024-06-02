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Где пройдут Игры будущего в 2025 году

Игры будущего — 2025 пройдут в ОАЭ
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Фиджитал-чемпионат Игры будущего пройдёт в 2025 году в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом рассказал руководитель проекта Игорь Столяров.

Столяров сообщил, что следующее соревнование серии Игры будущего примут Объединённые Арабские Эмираты. Других подробностей о мультиспортивном турнире пока нет.

В 2024 году Игры будущего» прошли в LAN-формате со зрителями в период с 21 февраля по 3 марта в Казани, Россия. По словам руководителя проекта, у турнира было более 2,8 млрд просмотров.

Ранее бывший министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Игры будущего планируется проводить ежегодно. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предлагал организовать следующее соревнование серии в Казахстане.

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