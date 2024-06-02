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Когда Головоломка 2 появится в онлайне, когда можно будет посмотреть дома

«Головоломка 2» не появится в онлайне до сентября
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Журналисты издания Bloomberg сообщили, что мультфильм «Головоломка 2» не появится в стриминговых сервисах вплоть до сентября. Перед этим анимационную картину будут показывать в течение 100 дней только в кинотеатрах. То есть в онлайне лента выйдет только 22 сентября.

Такой большой период связан с тем, что Disney пытается вернуть зрителей в кинотеатры на мультфильмы Pixar. Поскольку в период пандемии COVID-19 проекты студии начали выходить в срвисе Disney+ и сборы компании сильно просели на этом фоне.

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который приложил руку к «Хорошему динозавру». Сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части. Ранее авторы утверждали, что сиквел по большей части посвящён социальной тревожности.

Напомним, премьера мультфильма в кинотеатрах состоится уже 14 июня.

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