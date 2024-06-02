Илон Маск поздравил MrBeast с самым популярным каналом на YouTube

2 июня Джимми MrBeast Дональдсон стал самым популярным блогером на YouTube. Число подписчиков на его канале преодолело отметку в 267,810 млн человек. Таким образом, американский создатель контента обошёл показатели индийского музыкального лейбла T-Series — 266,740 млн подписчиков.

С таким знаменательным достижением Джимми Дональдсона даже поздравил в соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск. Бизнесмен оставил короткое сообщение: «Вау, поздравляю!» Подобной столь высокой цифры не удавалось достичь ещё ни одному блогеру или лейблу.

Джимми Дональдсон создал свой YouTube-канал в феврале 2012 года — за этот период он выпустил около 800 роликов. В своих видео MrBeast проводит различные и крайне дорогие эксперименты, устраивает целые олимпиады, а также благотворительные акции: строит скважины в Африке, очищает океаны и спонсирует операции по восстановлению работы органов чувств у людей.