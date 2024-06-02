Киберспортивный клуб Twisted Minds подписал европейский состав по Dota 2

Киберспортивная организация Twisted Minds, базирующаяся в Саудовской Аравии, подписала европейскую команду Rest Farmers по Dota 2.

Rest Farmers — европейский микс, созданный в марте 2024 года. Коллектив выступал на небольших онлайн-соревнованиях, а также отобрался на топ-турнир Elite League Season 1, где занял последнее место.

Ближайшим соревнованием для нового состава Twisted Minds по Доте станут закрытые квалификации в Западной Европе на чемпионат Riyadh Masters 2024. Вскоре коллектив также выступит в закрытых отборочных к The International 2024.

Состав Twisted Minds по Dota 2:

Инджи Shad Люб Эллиот Adzantick Хаммонд Денис StoneBank Корж Аксель Pablo Кельман Симон Handsken Расмус Хааг

Йонас jmvincento Винсент Мац (тренер)

Twisted Minds — киберспортивный клуб, который базируется в Саудовской Аравии. Кроме Dota 2, у организации есть составы в таких дисциплинах, как Overwatch, PUBG Mobile, PUBG BATTLEGROUNDS, Mobile Legends: Bang Bang и других.