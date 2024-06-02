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Киберспортивный клуб Twisted Minds подписал европейский состав по Dota 2

Киберспортивный клуб Twisted Minds подписал европейский состав по Dota 2
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Киберспортивная организация Twisted Minds, базирующаяся в Саудовской Аравии, подписала европейскую команду Rest Farmers по Dota 2.

Rest Farmers — европейский микс, созданный в марте 2024 года. Коллектив выступал на небольших онлайн-соревнованиях, а также отобрался на топ-турнир Elite League Season 1, где занял последнее место.

Ближайшим соревнованием для нового состава Twisted Minds по Доте станут закрытые квалификации в Западной Европе на чемпионат Riyadh Masters 2024. Вскоре коллектив также выступит в закрытых отборочных к The International 2024.

Состав Twisted Minds по Dota 2:

  1. Инджи Shad Люб
  2. Эллиот Adzantick Хаммонд
  3. Денис StoneBank Корж
  4. Аксель Pablo Кельман
  5. Симон Handsken Расмус Хааг
  • Йонас jmvincento Винсент Мац (тренер)

Twisted Minds — киберспортивный клуб, который базируется в Саудовской Аравии. Кроме Dota 2, у организации есть составы в таких дисциплинах, как Overwatch, PUBG Mobile, PUBG BATTLEGROUNDS, Mobile Legends: Bang Bang и других.

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