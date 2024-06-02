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«Мы не были готовы играть на Dust 2»: игроки Team Spirit по CS2 — о вылете с IEM Dallas

Игроки состава Team Spirit по Counter-Strike 2 прокомментировали вылет своей команды с топ-турнира IEM Dallas 2024 с призовым фондом $ 250 тыс.

17-летний игрок ростера Данил donk Крышковец, говоря о поражении в полуфинале от Team Vitality, признался, что недоволен своим выступлением:

Неинтересно получилось. Не знаю, я просто перестал убивать. Нужно тренироваться.

А по мнению Бориса magixx Воробьёва, причиной поражения стала отличная игра Team Vitality:

Мы не были готовы играть на Dust 2. Эта карта только недавно появилась в маппуле. Я считаю, что у других команд было больше практики на этой карте, чем у нас. Но это нас не оправдывает. Team Vitality сыграла намного лучше нас сегодня, и они были готовы к Dust 2. [...] Это первая серия в этом году, когда оппонент играл отлично, а не мы полностью провалились. Мы тоже допускали ошибки, но ZywOo — это ZywOo.

Российская Team Spirit уступила Team Vitality в полуфинале чемпионата IEM Dallas 2024 и покинула соревнование, заняв 3-4-е место.