Анонсирована ASUS ROG Ally X — улучшенная версия портативного ПК

Компания ASUS анонсировала ROG Ally X — новую версию своей предыдущей портативной консоли. Журналист издания The Verge отметил, что устройство не следует воспринимать как продолжение оригинальной ROG Ally.

Сравнение ASUS ROG Ally X (сверху) и ASUS ROG Ally (снизу) Фото: Sean Hollister/The Verge

В обновлённой версии портативки производитель в два раза увеличил ёмкость аккумулятора, расширил объём оперативной памяти с 16 до 24 ГБ и улучшил эргономику за счёт переработки дизайна корпуса. ASUS ROG Ally X всего на 70 г тяжелее оригинала и всего на 4,5 мм толще его.

Несмотря на это, новая ревизия портативки сохранит 7-дюймовый экран с разрешением до 1080p и частотой обновления 120 Гц, а также восьмиядерный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme.

ASUS ROG Ally X уже доступна для предварительного заказа по цене в $ 799 (~ 72,2 тысячи рублей). Портативный ПК начнёт приходить своим покупателям с 22 июля.