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Сериал «Чёрное зеркало» от Netflix получит ещё много сезонов

Сериал «Чёрное зеркало» от Netflix получит ещё много сезонов
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На этой неделе создатель сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер дал большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора он заверил, что шоу получит ещё «много сезонов».

Я пойму, когда придёт время закрывать сериал — когда-нибудь это станет для меня очевидным. Однако сейчас я готов заявить, что останусь здесь надолго и никуда уходить не собираюсь.

Ко всему прочему, Брукер поделился, что хочет снять продолжение эпизода USS Callister (первая серия четвёртого сезона), который пародировал «Звёздный путь». Однако когда и в каком виде сиквел выйдет, шоураннер не раскрывает.

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия.

Напомним, премьера седьмого сезона сериала состоится в 2025 году.

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