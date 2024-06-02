Сериал «Чёрное зеркало» от Netflix получит ещё много сезонов

На этой неделе создатель сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер дал большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора он заверил, что шоу получит ещё «много сезонов».

Я пойму, когда придёт время закрывать сериал — когда-нибудь это станет для меня очевидным. Однако сейчас я готов заявить, что останусь здесь надолго и никуда уходить не собираюсь.

Ко всему прочему, Брукер поделился, что хочет снять продолжение эпизода USS Callister (первая серия четвёртого сезона), который пародировал «Звёздный путь». Однако когда и в каком виде сиквел выйдет, шоураннер не раскрывает.

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия.

Напомним, премьера седьмого сезона сериала состоится в 2025 году.