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Результат закрытых квалификаций на Riyadh Masters 2024 в ЮВА

Aurora и Blacklist прошли на Riyadh Masters по Доте через отборочные в Юго-Восточной Азии
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Завершились закрытые квалификации в Юго-Восточной Азии на международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

По итогам отборочных в данном регионе на соревнование в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, отобрались Aurora и Blacklist International.

Тайская «Аврора» забрала первый слот Юго-Восточной Азии на турнире, не проиграв ни одной серии в рамках квалификаций.

Что касается Blacklist International, несмотря на то что филиппинский ростер уступил в первой серии соревнования составу Bleed Esports, команде удалось пройти весь путь по нижней сетке и заработать второй региональный слот на Riyadh Masters 2024.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup. Проведение турнира по Доте с призовым фондом $ 5 млн запланировано на период с 4 по 21 июля.

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