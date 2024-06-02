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NVIDIA анонсировала G-Assist — ИИ-помощника для прохождения игр

NVIDIA анонсировала G-Assist — ИИ-помощника для прохождения игр
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Компания NVIDIA анонсировала Project G-Assist — ИИ-помощника для прохождения игр. Система будет давать геймерам советы по прокачке билда, подсказывать местонахождение ключевых предметов, помогать решать головоломки или даже составлять тактику для победы над боссом.

Фото: VideoCardz/NVIDIA

Ко всему прочему, ИИ сможет выставлять оптимальные настройки в играх под конкретную конфигурацию ПК. Project G-Assist будет работать как через «облако», так и в оффлайн-режиме в самой видеокарте. Поддержку помощника получат только владельцы RTX-серии.

Больше подробностей компания раскроет позднее. Изначально Project G-Assist был шуткой NVIDIA на 1 апреля пару лет назад, однако текущий тренд на ИИ и нейросети сподвиг производителя всерьёз взяться за технологию.

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