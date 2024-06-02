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Хидео Кодзима посмотрел «Фуриосу» уже три раза и не собирается останавливаться

Хидео Кодзима посмотрел «Фуриосу» уже три раза и не собирается останавливаться
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Автор культовых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своими впечатлениями от просмотра боевика «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» ещё в начале мая. Тогда геймдизайнер заявил, что приквел получился даже лучше оригинальных фильмов Джорджа Миллера и недавней «Дороги ярости».

На этой неделе Кодзима снова опубликовал текст про ленту. В посте разработчик заявил, что посмотрел фильм уже три раза и собирается сделать это ещё два раза: сначала в формате CinemaScope, а затем — в японском дубляже.

Сцена погони с Октобоссом до сих пор заставляет меня восхищаться, сколько бы раз я её ни смотрел. Ритмика движений, рывки назад, вперёд, ныряния под грузовик… Просто чудо, что это всё было просчитано во время предварительной визуализации и реализовано с помощью трюков и эффектов. Это верх искусства экшенов.

Мировая премьера фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоялась 24 мая.

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