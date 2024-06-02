Вышел бюджетный геймерский монитор Titan Army P27B2H с частотой 240 Гц

На этой неделе в продажу поступил бюджетный геймерский монитор Titan Army P27B2H. Производитель оценил новинку в 899 юаней (~ 11,4 тысячи рублей).

Фото: Titan Army

Устройство предложит пользователям 27-дюймовый VA-дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 240 Гц, яркостью в 350 нит, 99% охватом цветовой гаммы sRGB и статической контрастностью 3000:1.

Titan Army P27B2H также обладает портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор поставляется вместе с подставкой, которую можно регулировать по высоте и углу наклона.

На данный момент Titan Army P27B2H доступен для покупки только на территории Китая. Когда устройство доберётся до других стран, компания пока не раскрывает.