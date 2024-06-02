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Анонсирована Tales Of Meadows — экшен про Беларусь в Средневековье

Анонсирована Tales Of Meadows — экшен про Беларусь в Средневековье
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Студия Qualestory Games опубликовала тизер Tales Of Meadows — экшена про Беларусь в Средневековье. В дебютном коротком ролике авторы показали исследование открытого мира, механику стрельбы из лука, стелс и немного боёвки.

По видео отчётливо заметно, что проект пока находится на ранней стадии разработки.

Видео доступно на YouTube-канале Qualestory Games. Права на видео принадлежат Qualestory Games.

События игры развернутся в древнем Турове периода XI-XIII веков — это один из старейших городов Беларуси. Главным героем выступит рыцарь Филипп, которому предстоит защитить родную землю и спасти отца. Также разработчики отмечают, что в проекте будут присутствовать элементы хоррора.

Релиз Tales Of Meadows состоится в 2025 году только на ПК. Точная дата выхода пока не раскрывается.

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