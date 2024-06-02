Apple потеряла $ 12,3 млн из-за поддельных iPhone

Журналисты издания Wccftech сообщили, что Apple потеряла $ 12,3 млн из-за мошеннической схемы по возврату поддельных iPhone. Согласно опубликованным Министерством юстиции США материалам, за 10 лет преступники заменили более 16 тыс. различных устройств компании.

На данный момент по подозрению в мошенничестве задержаны пятеро человек. Начиная с 2014 года преступники приносили в различные Apple Store поддельные продукты Apple, утверждая, что они неисправны. Затем сотрудники магазинов брали поддельные устройства и заменяли их на оригинальные.

После этого злоумышленники перепродавали полученные таким образом iPhone, Apple Watch, iPad и другие гаджеты по завышенной цене. Отмечается, что схема по обману компании была гораздо сложнее, чем может показаться.

Дело в том, что у преступников были связи в Китае, откуда они и получали ненастоящие устройства. В поддельных моделях iPhone использовались украденные идентификационные номера, поэтому сотрудники Apple Store не замечали подмены.

Расследование по данному делу будет продолжаться. Если правоохранители докажут вину обвиняемых, то им грозит несколько лет лишения свободы.