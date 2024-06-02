Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Майор Гром: Игра» заработал в прокате 300 млн рублей

Фильм «Майор Гром: Игра» заработал в прокате 300 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

2 мая сборы картины «Майор Гром: Игра» в российском прокате превысили 300 млн рублей. Для преодоления такой планки фильму понадобилось полторы недели — премьера состоялась 23 мая.

Судя по динамике, в течение следующей недели лента сможет обогнать по сборам «Майор Гром: Чумной Доктор» — первую полнометражную часть франшизы, которая заработала 328 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся через год после финала оригинала, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Противостоять герою будет новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром ленты выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.

Наше мнение о картине
Обзор фильма «Майор Гром: Игра». Достойный блокбастер, которому не хватает смелости
Обзор фильма «Майор Гром: Игра». Достойный блокбастер, которому не хватает смелости
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android