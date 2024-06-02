Фильм «Майор Гром: Игра» заработал в прокате 300 млн рублей

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2 мая сборы картины «Майор Гром: Игра» в российском прокате превысили 300 млн рублей. Для преодоления такой планки фильму понадобилось полторы недели — премьера состоялась 23 мая.

Судя по динамике, в течение следующей недели лента сможет обогнать по сборам «Майор Гром: Чумной Доктор» — первую полнометражную часть франшизы, которая заработала 328 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся через год после финала оригинала, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Противостоять герою будет новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром ленты выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.