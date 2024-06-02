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Джонни Депп и Джефф Бриджес сыграют в новом фильме режиссёра «12 обезьян» Терри Гиллиама

Джонни Депп и Джефф Бриджес сыграют в новом фильме режиссёра «12 обезьян» Терри Гиллиама
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Журналисты издания World of Reel сообщили, что Джонни Депп (серия «Пираты Карибского моря») и Джефф Бриджес («Большой Лебовски») сыграют в новом фильме Терри Гиллиама — режиссёра «12 обезьян» и «Бразилии».

Будущая картина постановщика получила название «Карнавал под конец света» (Carnival at the End of Days). Первый актёр сыграет сатану, а второй — бога. Отмечается, что Гиллиам также ищет актрису на главную женскую роль. Также в каст вошли Адам Драйвер и Джейсон Момоа.

Фильм расскажет о том, как бог решил уничтожить человечество, поскольку окончательно разочаровался в нём. Однако сатана не хочет лишаться работы, поэтому предлагает взять новых Адама и Еву, чтобы всё исправить. Соавтором сценария могут назначить Кристофера Бретта Бэйли, однако окончательное решение ещё не принято.

Съёмки «Карнавала под конец света» стартуют в январе 2025 года. Дата премьеры пока неизвестна.

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