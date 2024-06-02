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Хоумлендер с сыном Билли Бутчера — на новых кадрах 4-го сезона сериала «Пацаны»

Хоумлендер с сыном Билли Бутчера — на новых кадрах 4-го сезона сериала «Пацаны»
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На этой недели были опубликованы новые кадры из четвёртого сезона сериала «Пацаны» от Amazon. На них оказались изображены члены команды суперов «Семёрки», а также всегда неотразимый Хоумлендер вместе с сыном Билли Бутчера.

Напомним, четвёртый сезон шоу расскажет о событиях после финала третьего. Действие продолжения развернётся через месяц после концовки «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

Премьера нового сезона сериала состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь. Следующие серии будут выходить раз в неделю вплоть до 18 июля.

Ещё в середине мая Amazon продлила «Пацанов» на пятый сезон, поэтому выход финала истории фанаты увидят ещё не скоро.

Новые кадры

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

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