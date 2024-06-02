Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Гарфилд» заработал в мировом прокате $ 150 млн

Мультфильм «Гарфилд» заработал в мировом прокате $ 150 млн
Комментарии

2 июня стало известно, что сборы мультфильма «Гарфилд» в мировом прокате превысили $ 150 млн. Причём около $ 55 млн от данной суммы пришлось на заработок в кинотеатрах США. Для достижения такого результата анимационной ленте понадобилось чуть больше недели.

Мультфильм уже заработал в два раза больше, чем было затрачено на его производство, — создание «Гарфилда» обошлось в $ 60 млн. Вероятно, теперь картина полностью окупилась и начала приносить Sony исключительно прибыль.

Перезапуск «Гарфилда» рассказывает историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента будет посвящена в том числе отцу кота по имени Ви, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»).

Материалы по теме
Сборы мультфильма «Гарфилд» превысили $ 49 млн — ещё до премьеры в США и других странах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android