Российская Virtus.pro прошла на Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская команда Virtus.pro заняла первое место в закрытых квалификациях Восточной Европы к топ-турниру Riyadh Masters 2024 по Dota 2 и отобралась на чемпионат с призовым фондом $ 5 млн.

В решающем противостоянии восточноевропейских отборочных к чемпионату в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, встретились украинская Natus Vincere и российская Virtus.pro. «Медведям» удалось вернуться в игру после тяжёлого старта на всех трёх картах и одолеть «рождённых побеждать» со счётом 3:0.

В итоге коллектив из России выступит на международном чемпионате по Доте в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup, а NAVI пропустит соревнование.

Кроме Virtus.pro и Natus Vincere, в отборочных Восточной Европы к Riyadh Masters 2024 по Dota 2 также участвовали такие команды, как SIBE Team, NextUp, L1GA TEAM, Nemiga Gaming, 1win и Yellow Submarine.