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Сборы «Фуриосы» по «Безумному Максу» превысили $ 110 млн — фильм не окупится в прокате

Сборы «Фуриосы» по «Безумному Максу» превысили $ 110 млн — фильм не окупится в прокате
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По итогам второй недели проката общие сборы фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» преодолели отметку в $ 114 млн. Картина продолжает стремительно падать в чартах мирового проката, уступая «Гарфилду» и «Воображаемым друзьям».

Учитывая производственный бюджет в $ 160 млн, дополнительные затраты и процент от выручки кинотеатрам, картине нужно собрать примерно $ 400 млн, чтобы окупить проект. Однако аналитики считают, что ленте уже не удастся собрать даже половину нужной суммы, чему в том числе помешает скорый выход фильма в онлайн-сервисах.

В центре сюжета ленты оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2». В ленте рассказывают о её молодости и приключениях до знакомства с Максом, а также о противостоянии с Дементусом в исполнении Криса Хемсворта.

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