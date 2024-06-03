G2 с россиянином m0NESY и заменой стала чемпионом турнира IEM Dallas 2024 по CS 2

Европейская команда G2 Esports стала чемпионом топ-турнира Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В гранд-финале чемпионата столкнулись две европейские команды — Team Vitality и G2 Esports. Коллектив Ильи m0NESY Осипова победил на турнире, завершив финальную серию со счётом 2:1 в свою пользу. Стоит отметить, что в рамках соревнования G2 выступала с заменой в лице Джейка Stewie2k Йипа.

Итоги IEM Dallas 2024 по CS 2

Первое место: G2 Esports (Европа) — $ 100 тыс. и слот на IEM Cologne 2024.

Второе место: Team Vitality (Европа) — $ 42 тыс.

3-4-е место: 9z Team (Южная Америка), Team Spirit (Россия) — $ 20 тыс.

— $ 20 тыс. 5-6-е место: FaZe Clan (Европа), HEROIC (Дания) — $ 10 тыс.

7-8-е место: Team Liquid (Северная Америка), BIG (Германия) — $ 6 тыс.

9-12-е место: MOUZ (Европа), Team Falcons (Дания), Natus Vincere (Украина), Virtus.pro (Россия) — $ 5 тыс.

— $ 5 тыс. 13-16-е место: Complexity Gaming (США), Monte (Украина), M80 (США), FlyQuest (Австралия) — $ 4 тыс.

Чемпионат IEM Dallas 2024 прошёл в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках турнира 16 коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 250 тыс., а победитель заработал слот на IEM Cologne 2024.