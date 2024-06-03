Евгений Петросян мог сыграть Шурика в «Операции «Ы», но отказался от роли

В интервью программе «Ты не поверишь» известный комик Евгений Петросян заявил, что мог стать Шуриком в комедийных фильмах Леонида Гайдая. Это касается как «Операции Ы», так и других лент.

По словам юмориста, он отказался играть Шурика, хотя Гайдай видел в этом образе только Петросяна. Он подходил по возрасту больше, чем Александр Демьяненко, который в итоге стал Шуриком.

Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше.

Петросян пояснил, что отказался от предложения Гайдая, так как посчитал Шурика романтическим героем. Он заявил, что его интересовали на тот момент исключительно комедийные образы. Роль Шурика выбивалась из этих рамок, поэтому не показалась Петросяну интересной.