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В сериале «Аколит» по «Звёздным войнам» появится новый тип светового меча

В сериале «Аколит» по «Звёздным войнам» появится новый тип светового меча
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Создательница сериала «Аколит» Лесли Хэдланд в свежем интервью рассказала, что в шоу фанатов ждёт не только световой хлыст, который мелькал на пару секунд, но и ещё один тип светового меча. Ранее он не появлялся.

Хэдланд отметила, что она принесла готовые модели нового светового меча в отдел реквизитов и удивила всех сотрудников.

Когда я принесла это в реквизиторский отдел… они сказали мне: «Ты не можешь этого сделать, это не то, что сработает».

Шоу «Аколит» расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними, применяя Силу.

Премьера «Аколита» состоится 4 июня — в этот день выйдет сразу две серии.

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