AMD представила процессоры нового поколения на базе Zen 5

Компания AMD анонсировала процессоры нового поколения на базе Zen 5. Новые процессоры Ryzen серии 9000 поступят в продажу в июле с повышением производительности на 16% по сравнению с предшественниками.

Главный прирост производительности коснётся рабочих задач (Blender до 56% быстрее Intel Core i9-14900K). Прирост в играх составил от 4 до 23%. Флагманом новой линейки стал Ryzen 9 9950X с 16 ядрами, 32 потоками и максимальной тактовой частотой до 5,7 ГГц.

Фото: AMD

Данные AMD о повышении IPC в Zen 5 относятся к флагманскому Ryzen 9 9950X, но в PC Gamer отметили, что улучшение производительности стоит ожидать во всей серии, особенно в новых Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X.

AMD выпустит новые процессоры уже в июле.