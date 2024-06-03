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В Fortnite пройдёт кроссовер с сериалом «Пацаны» — инсайдер

В Fortnite пройдёт кроссовер с сериалом «Пацаны» — инсайдер
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Инсайдер и журналист Ник Бейкер в свежем выпуске подкаста XboxEra заявил, что в скором времени в Fortnite пройдёт коллаборация с сериалом «Пацаны». Бейкер не назвал каких-либо сроков, но это должно случиться в ближайшее время.

Возможно, кроссовер хотят приурочить к выходу четвёртого сезона шоу. Первые три эпизода сезона выйдут 13 июня. По словам Бейкера, в ходе коллаборации в королевской битве появится несколько скинов персонажей из шоу. Вероятно, появятся и эмоции.

Fortnite — популярная королевская битва, которая собрала у себя миллионы геймеров. Помимо привычного баттл-рояля, в игре есть режимы LEGO с выживанием, музыкальный фестиваль, где нужно вовремя нажимать на кнопки, и даже гоночный режим.

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